Туристы тратят в поездках от двух часов в день на кино и сериалы

Чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и сериалы, а также триллеры. При этом регионами-киноманами, жители которых больше всего времени проводят за просмотров фильмов и сериалов, стали Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай, говорится в совместном исследовании сервиса бронирования жилья Авито Путешествия и онлайн-кинотеатра Wink.

Большинство россиян (80%) с разной периодичностью смотрят фильмы и сериалы в путешествиях, при этом каждый третий (33%) делает это регулярно. Привычка часто потреблять видеоконтент в поездках больше характерна для молодых поколений. Например, так поступают 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 38% – от 25 до 34 лет. В то же время среди опрошенных старше 65 лет регулярно смотрят кино и сериалы 22% россиян.

Почти половина респондентов (46%) в целом тратят в путешествиях на видеоконтент от двух до трех часов. Еще у 11% россиян на просмотров кино и сериалов уходит более трех часов в день. При этом экранное время также выше у молодых респондентов. Опрошенные до 24 лет проводят за кинопросмотром в путешествиях около двух часов,а респонденты старше 65 лет — менее полутора.

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Большая часть из тех, кто смотрит видеоконтент в путешествиях, предпочитают фильмы (65%), на втором месте по популярности — сериалы (47%)*. Последние чаще выбирают молодые зрители. Например, среди респондентов до 24 лет так поступают 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 34 лет — 57%, а у путешественников старше 65 лет — только 32%. Анимацию и мультфильмы в путешествиях смотрят 17% опрошенных. Здесь также выше доля у молодого поколения.

Также, по данным Wink, самым «смотрящим» российским регионом стала Карачаево-Черкессия, где в среднем пользователь тратит на видеоконтент 19 часов и 16 минут в месяц. Второе место занимает Кабардино-Балкария с показателем в 14 часов и 29 минут, а замыкает тройку лидеров Республика Алтай — 14 часов и 22 минуты. Примечательно, что москвичи оказались ближе к концу рейтинга с показателем 1 час и 13 минут на пользователя в месяц, хотя по суммарному количеству минут просмотра видеоконтента столица лидирует среди всех регионов России.