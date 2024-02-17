Россияне угнали яхту в Карибском море и сдали ее в аренду в Крыму

Судно задержали севастопольские таможенники.

Россияне угнали яхту во время отдыха на Карибском море, а потом сдали ее в аренду в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В 2019 году компания туристов проводила отпуск на островах Антигуа и Барбуда (независимое государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном) и взяла напрокат судно стоимостью 30 000 000 рублей. Угонщики доплыли на нем до России, а затем зарегистрировали по поддельным документам и стали сдавать в аренду в Крыму. Бизнес успешно шел до прошлого года, пока судно не привлекло внимание севастопольских таможенников.

Яхту задержали и начали расследование, во время которого выяснилось, что судно давно в угоне, а главарь похитителей находится в международном розыске. Возбуждено два уголовных дела по статьям 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») и 174 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного преступным путем»).

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