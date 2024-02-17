авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россияне угнали яхту в Карибском море и сдали ее в аренду в Крыму

Фото: Unsplash

Судно задержали севастопольские таможенники.

Россияне угнали яхту во время отдыха на Карибском море, а потом сдали ее в аренду в Крыму.  Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В 2019 году компания туристов проводила отпуск на островах Антигуа и Барбуда (независимое государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном) и взяла напрокат судно стоимостью 30 000 000 рублей. Угонщики доплыли на нем до России, а затем зарегистрировали по поддельным документам и стали сдавать в аренду в Крыму. Бизнес успешно шел до прошлого года, пока судно не привлекло внимание севастопольских таможенников.

Яхту задержали и начали расследование, во время которого выяснилось, что судно давно в угоне, а главарь похитителей находится в международном розыске. Возбуждено два уголовных дела по статьям 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») и 174 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного преступным путем»).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024