Россияне устремились на зимовку в страны дальнего зарубежья: в приоритете Азия

Спрос на путешествия в некоторые страны дальнего зарубежья вырос этой зимой на 45% в сравнении с прошлым зимним сезоном.

Туроператоры отметили значительное повышение спроса на отдых в Азиатском регионе зимой 2024-25 года. В сервисе бронирований «Яндекс.Путешествия» рассказали «Ведомостям», что популярность некоторых «пляжных» направлений – Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Индонезия — увеличилась среди россиян минимум в два раза этой зимой. Спрос на путешествия в Китай вырос в 4 раза в сравнении с прошлым годом.

Эту же тенденцию отметили представители туроператора Fun& Sun: по их данным, количество россиян, желающих провести зимний отпуск в Таиланде и Вьетнаме в период с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, возросло на 45% и 340% в сравнении с прошлым годом соответственно. Также небольшой рост спроса был замечен на отдых на Шри-Ланке – количество бронирований по этому направлению выросло на 10%.

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По данным пограничной службы ФСБ, за первые девять месяцев 2024 года, россияне совершили 8,7 миллионов международных поездок, что на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самой популярной страной «выезда» стала Турция (3,6 миллионов поездок с января по сентябрь 2024 года). На долю путешествий внутри страны пришлось 65,5 миллионов поездок.

Популярность отдыха по направлениям дальнего зарубежья растет быстрее среди россиян, чем спрос на отдых за границей в целом, отметили туроператоры. Это связывают и с запуском новых рейсов (например, прямые чартерные рейсы в Таиланд сейчас летают из 20 российских городов), и с упрощением визового режима.

В зимний сезон большая часть международных бронирований отелей (89%) приходится именно на дальнее зарубежье, рассказали в сервисе OneTwoTrip. Самой популярной страной для зимнего отдыха по их данным остаётся Таиланд. Помимо азиатского региона россиян также привлекают Италия, ОАЭ, Турция и Франция.