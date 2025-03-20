Россияне устремились за границу после укрепления курса рубля

Больше всего их заинтересовали Китай и Вьетнам.

Россияне заинтересовались путешествиями за границу из-за выгодного курса валют. Очевидную тенденцию подтвердили аналитики «Мегафона» и сервиса «Слетать.ру».

По данным исследования компаний, укрепление рубля почти на 15% вызвало рост спроса на отдых за границей. Так, в конце февраля количество бронирований туров выросло на четверть (26%) по сравнению с началом месяца и почти на 50% относительно февраля прошлого года. При этом больше всего россиян заинтересовал Китай (спрос вырос в 4,7 раза) и Вьетнам (почти в 7 раз).

Кроме того, туристы стали чаще бронировать туры в Египет (на 68%), в Турцию (на 54%) и на Мальдивы (49%). При этом самыми популярными странами оказались Египет (22% от общего числа бронирований), Турция (21%) и Таиланд (13%).

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