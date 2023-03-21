Россияне устремились за визами в Китай

Свободные слоты на подачу документов разобрали за два дня.

Россияне массово ринулись получать визу в Китай. Всего за два дня после полного возобновления работы китайских визовых центров они разобрали свободные слоты на подачу документов, пишет «Коммерсантъ».

Пока в ближайшая свободная дача на подачу документов в Санкт-Петербурге — 20 апреля, в Москве — после 20 мая.

Высокий спрос возник и на бизнес-визы в Китай: эксперты связали это с тем, что многие предприниматели хотят скорее возобновить сотрудничество с китайскими партнерами. Также выросло число бронирований авиабилетов в Китай и номеров в отелях разных городов страны.

Пока рост турпотока сдерживает ограниченное авиасообщение, считает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Дело в том, что в Китай могут летать только самолеты без двойной регистрации, а у российских авиакомпаний их всего 180.

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Сегодня в Китай летают рейсы «Аэрофлота», Air China, China Eastern Airlines и Hainan Airlines. Средняя стоимость перелета из Москвы в КНР и обратно — 47-55 тысяч рублей.

Китай с 15 марта возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев, приостановленную на время пандемии. Также возобновляется политика безвизового въезда в Шанхай и на остров Хайнань для пассажиров круизных лайнеров. А вместе с ней – безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для групп иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао.

В конце января стало известно, что граждане России уже могут получить туристические визы для поездок в Китай. А с 6 февраля стали доступны групповые туры в Россию для китайцев.