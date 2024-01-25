Россияне уже бронируют отели для летнего отдыха: самые популярные направления

Число ранних бронирований отелей выросло в пять раз.

В 2024 году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в 2023 году — об этом Russian Traveler рассказали в сервисе «Яндекс.Путешествия». По данным специалистов сервиса, в настоящее время число ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году.

«Среди причин — рост уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых и увеличение количества доступных внутренних туристических направлений», — рассказали в «Яндекс.Путешествиях».

Как отметили в сервисе, самые предусмотрительные россияне начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года. При этом на текущий момент самые популярные российские направления на главный отпускной сезон-2024 выглядят следующим образом:

Краснодарский край (средняя стоимость ночи в местном отеле — 8980 рублей); Санкт-Петербург и Ленинградская область (7 365 рублей); Москва и Московская область (7 020 рублей); Калининградская область (8 660 рублей); Республика Крым (8 650 рублей); Республика Татарстан (6 545 рублей); Ставропольский край (6 515 рублей); Республика Дагестан (8 090 рублей); Нижегородская область (6 240 рублей); Ростовская область (5 410 рублей).

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», среди зарубежных стран меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане (135 дней), а больше всего — в Абхазии (218 дней).

Реклама

Как отметили специалисты, рост числа ранних бронирований связан с желанием заранее изучить различные варианты размещения, чтобы выбрать наиболее подходящий отель и подготовиться к поездке более основательно. Летом, особенно в популярных туристических местах, спрос на отели может быть очень высоким, поэтому цены могут значительно возрасти.

Ранее эксперты составили список самых посещаемых стран мира — об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками исследовательской платформы World Population Review (WPR). Первое место среди ТОП-10 стран по числу туристов заняла Франция.