Россияне в костюме Деда Мороза смогут бесплатно летать по стране

Лоукостер «Победа» запустил новогоднюю акцию с 31 декабря по 2 января.

Крупнейший российский лоукостер «Победа» пообещал бесплатные перелеты по стране россиянам, которые придут регистрироваться на рейсы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Как рассказали представители перевозчика, специальное новогоднее предложение будет действовать с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года на всех рейсах по России. Участвовать в акции смогут пассажиры, которым на момент вылета исполнилось 18 лет.

«Подойдите на стойку «Победы» в костюме персонажа русской сказки — Деда Мороза или Снегурочки ко времени открытия регистрации на выбранный рейс и дождитесь окончания регистрации. Получите бесплатный билет при наличии свободного места», — рассказали представители «Победы».

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Тем, кто решит участвовать в акции, важно обзавестись не только костюмом Деда Мороза, но и накладной бородой. А Снегурочкам обязательно понадобится коса. При этом лететь в костюмах придется прямо до пункта назначения.

«Костюмы не должны пачкаться, а блестки и стразы — осыпаться с нарядов. В противном случае сказочному персонажу придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолета», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что на новогодние праздники определившиеся с местами отдыха россияне отправятся на горнолыжные курорты, а также займутся лечебно-оздоровительными процедурами и экскурсионным туризмом.