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Россияне вошли в топ-20 по расходам на зарубежные поездки

Фото: Unsplash

За год на путешествия они потратили более 20 млрд долларов.

Россияне вошли в топ-20 жителей стран, которые тратят больше всего денег на зарубежные поездки. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщается, Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посещаемых стран мира в 2022 году. Россию в список не включили, но из статистики видно, что по расходам на международные поездки граждане РФ обошли туристов из большинства стран. И даже вошли в первую двадцатку.

Самыми большими транжирами оказались американцы, которые потратили на зарубежные поездки 114 миллиардов долларов. Вместе с ними в первую десятку по расходам вошли китайцы (114,8 миллиарда долларов), немцы (89,4 миллиарда долларов), французы (47,7 миллиарда долларов), а также британцы, итальянцы, индийцы и канадцы. Россияне, потратившие в зарубежных странах 20,3 миллиарда, заняли 11 место. Это оказалось почти вдвое ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Всего в 2022 году в мире было совершено 963 миллиона международных туристических поездок. И каждый путешественник в среднем потратил в поездке 1051 доллар. Самыми посещаемыми странами оказались Франция, Испания и Италия.

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