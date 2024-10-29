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Россияне все чаще отдыхают на Северном Кавказе. Во сколько обходится отдых?

Фото: Юрий Александров, фотохостинг rtraveler.ru

Сулакский каньон, Дагестан

Эксперты рассказали, где туристы бронируют жилье и сколько платят за него.

Россияне стали чаще отдыхать на Северном Кавказе. За год спрос на аренду там вырос на 80%, рассказали в сервисе «Авито Путешествия».

В сентябре наибольшим спросом у туристов пользовались Ставропольский край (49% бронирований), Дагестан (29%) и Северная Осетия (12% бронирований). В среднем россияне останавливались в регионе на трое суток. На проживание в квартире они в среднем тратили 2900 рублей в сутки.

По данным сервиса, самая низкая стоимость жилья оказалась Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае проживание чуть дороже — в среднем 3000 рублей в сутки.

Загородные дома на Северном Кавказе сдаются примерно вдвое дороже — в среднем 6600 рублей. Дешевле всего они в Дагестане и Карачаево-Черкесии (5900 и 6200 рублей соответственно), а дороже всего — в Северной Осетии (8200 рублей).

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