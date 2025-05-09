Россияне всё чаще путешествуют к местам силы и аномальным зонам

Спрос на эти направления часто повышается после съемок фильмов и сериалов.

В России растет спрос на путешествия и экскурсии к мистическим местам, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Среди наиболее популярных направлений, славящихся своей необычной историей и даже аномальными явлениями, остаются шаманский остров Ольхон на Байкале, который считается у коренных народов местом силы; загадочное плато Путорана в Красноярском крае; пугающий перевал Дятлова в Свердловской области и таинственная Карелия с горой Воттоваара и другими достопримечательностями.

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Карелия, гора Воттаваара Фото: Лукьянчикова Анна, участница конкурса «Сокровища России 2022» / фотохостинг Russian Traveler

Туры в эти уникальные места пользуются особенным спросом среди любителей эзотерики и молодых люди в возрасте до 30 лет, ищущих острых ощущений, отметили эксперты. Также подобные экскурсии набирают популярность у корпораций, которые находятся в поиске необычные решения для «нестандартного тимбилдинга» и квестов с паранормальной спецификой.

В РСТ также рассказали, что нарастает популярность и на экскурсии по дворцам Санкт-Петербурга с их тайнами и легендами. Эксперты туриндустрии отметили, что популярность мистическим объектов традиционно идет на подъем после выхода фильмов о неразгаданных загадках и существующих аномалиях в этих зонах.