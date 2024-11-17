Исследование экспертов из Мостуризма показало, что в будущем туристы станут чаще полагаться на искусственный интеллект при планировании поездок, полюбят спонтанные путешествия, а ещё одичают.

Анализ почти 30 международных отчетов о предполагаемых изменениях в сфере туризма позволил Московским экспертам составить портрет будущих путешественников в столицу, сообщаетпортал RG.ru

В Мостуризме предположили, что к 2030 году россияне станут ещё чаще путешествовать в одиночку: уже сейчас каждый третий россиянин предпочитает отправляться в поездку в столицу без компании.

При составлении подобных прогнозов, стоит учитывать, что ближайшие 25 лет самыми платежеспособными станут представители поколения-Z (то есть люди, родившиеся с середины-конца 1990-х по начало 2010-х годов) – а они, как известно, не так нуждаются в компании, как их предшественники, предпочитая находить единомышленников в интернете. При этом современные зумеры проявляют большую осознанность к себе и к миру в целом, поэтому эксперты верят в то, что их взросление приведёт к развитию тренда на оздоровительный туризм в Москве. Предполагается, что к 2030 году в столицу, словно на оздоровительный курорт, будет приезжать на лечение как минимум 1,6 миллионов туристов.

Из других потенциальных трендов, которые будут развиваться в следующие годы или даже десятилетия, исследователи выделяют рост числа спонтанных поездок, когда решение о проведении досуга принимается «на ходу».

«Уже сейчас каждый третий турист совершает бронирования всего за несколько дней до начала отпуска, а 68% путешественников специально оставляет время в поездке для незапланированных активностей, ” – поясняет начальник управления программно-целевого планирования Комитета по туризму Москвы Ольга Нечаева.

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«В Москве для такого отдыха тысячи возможностей. Здесь легко принимать решения на месте, потому что вокруг множество готовых вариантов, как провести время».

Современные туристы также особенно любят получать быстрые впечатления: квесты, музыкальные фестивали, интерактивные экскурсии в топе их развлечений во время путешествий. С развитием поколения зумеров, которые привыкли потреблять информацию быстро, кратко и в привлекающем внимание формате, подобные формы досуга станут ещё актуальнее. Разумеется, ещё популярнее станет применение искусственного интеллекта для подбора индивидуальных маршрутов через чат-боты; также прогнозируется развитие рынка виртуальной реальности, где туристы смогут узнавать об истории здания, просто наведя на него телефон, и получив подробные инструкции о дальнейшем маршруте.

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Эксперты также видят потенциал развития «домашнего туризма»: то есть когда жители Москвы открывают для себя город новыми глазами, гуляют по паркам, ходят на фестивали и в театр. Кстати, недавно мы рассказывали о необычных оффлайн-квестах от Яндекс Плюса, которые дали горожанам возможность открыть новые места любимых городов.