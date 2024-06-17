Россияне выбирают пешие походы: что говорит статистика

Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии Минспорта России и Минобрнауки России опубликовали итоги нового исследования «Тропы России: потенциал развития пешеходных путешествий».

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Согласно исследованию, которое приводит «РБК», 69% респондентов увлекаются пешими походами. Сильнее всего их привлекают несложные походы на полный день, об этом заявили 48% опрошенных.

При подготовке и планировании похода большинство полагаются на личный опыт (49%) или советы друзей (43%) и редко обращаются в специализированные туристические клубы (7%). Значительная доля участников опроса (78%) использует автомобиль для того, чтобы добраться до туристической тропы.

Наиболее важными источниками информации в походе являются указатели и информационные стенды (68%). Также во время похода большинство туристов используют цифровые устройства для навигации (88%). Однако зачастую у них возникают проблемы со связью из-за плохого качества сигнала.