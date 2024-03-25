Россияне выбрали имя для спасенного тигра из Московского зоопарка

Его назвали Амуром.

Россияне выбрали имя для спасенного амурского тигра из Московского зоопарка. Его решили назвать Амуром, рассказали Russian Traveler в зоопарке.

Голосование прошло в проекте «Активный гражданин», в нем приняли участие более 255 000 человек. Из четырех вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрало имя Амур — его выбрали 52% горожан.

На втором месте оказалось имя Орион — за этот вариант проголосовали 20% участников. Третье и четвертое, соответственно, заняли Хабар (14% голосов) и Восток (11%). Остальные предложили свои варианты ответа.

Травмированного самца амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края в 2023 году: раненый зверь нападал на собак и представлял опасность для людей. Теперь о нем заботятся киперы и регулярно осматривают ветврачи. Амур уже освоился в своем вольере, он хорошо себя ведет и хорошо ест.

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