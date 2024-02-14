Россияне выбрали места для романтического путешествия мечты

Первое место в рейтинге заняли самые красивые места страны.

Большинство россиян (в сумме — 27%) хотели был отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране — об этом говорят данные исследования сервиса путешествий «Туту». Вот как выглядит рейтинг, составленный специалистами:

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Куда бы вы хотели отправиться в романтическое путешествие мечты?

На море или экзотические острова — в Турцию, Египет или на Мальдивы (24,6%); В города Европы — Париж, Венецию или Прагу (более 20%); В один из самых красивых регионов России — на Алтай, Камчатку, Кавказ или на озеро Байкал (10,6%); В города России — Санкт-Петербург, Калининград, Казань или Суздаль (9,5%); На горнолыжный курорт (9,1%); В загородный отель или SPA-комплекс (7,8%); На юг России (6,6%); На дачу или в арендованный дом на природе (6%); В экстремальное путешествие (5,2%).

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что свадебные туры, популярные до пандемии Covid-19, по-прежнему востребованы у россиян, хотя и в меньших объемах.