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№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Россияне выбрали места для романтического путешествия мечты

Фото: Unsplash

Первое место в рейтинге заняли самые красивые места страны.

Большинство россиян (в сумме — 27%) хотели был отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране — об этом говорят данные исследования сервиса путешествий «Туту». Вот как выглядит рейтинг, составленный специалистами:

Куда бы вы хотели отправиться в романтическое путешествие мечты?

  1. На море или экзотические острова — в Турцию, Египет или на Мальдивы (24,6%);
  2. В города Европы — Париж, Венецию или Прагу (более 20%);
  3. В один из самых красивых регионов России — на Алтай, Камчатку, Кавказ или на озеро Байкал (10,6%);
  4. В города России — Санкт-Петербург, Калининград, Казань или Суздаль (9,5%);
  5. На горнолыжный курорт (9,1%);
  6. В загородный отель или SPA-комплекс (7,8%);
  7. На юг России (6,6%);
  8. На дачу или в арендованный дом на природе (6%);
  9. В экстремальное путешествие (5,2%).

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что свадебные туры, популярные до пандемии Covid-19, по-прежнему востребованы у россиян, хотя и в меньших объемах.

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