Россиянин два месяца дрейфовал в лодке с мертвецами

Компания отправилась на Шантарские острова и не смогла вернуться домой.

На Камчатке нашли надувную лодку с туристами, которые два месяца назад вышли в Охотское море и потерялись. Двое из них погибли, и третий дрейфовал вместе с трупами в полуобморочном состоянии, пишет «Камчатка Life».

В августе двое братьев и 15-летний сын одного из них решили отправиться в путешествие на лодке из Хабаровского края на Сахалин, чтобы насладиться природой. Неделю все шло по плану — компания посетила Шантарские острова, где мечтала увидеть китов, и уже собиралась возвращаться домой. Но с 9 августа туристы перестали выходить на связь с семьей. Родственники забили тревогу и обратились в МЧС — тогда и начались поиски мужчин, которые шли безуспешно.

Реклама

В ночь на 15 августа катамаран случайно заметили моряки. Проходя недалеко от Усть-Хайрюзово (Камчатский край), члены экипажа траулера вдруг заметили на радаре странный предмет: сначала им показалось, что это буй или мусор. Но, подойдя ближе, они разглядели, что это лодка с заглохшим мотором, на борту которой еле живой человек и двое мертвецов.

По данным SHOT, мужчину, который чудом выжил на судне без еды и воды, зовут Михаил Пичугин. Он дрейфовал в отрытом море с без связи 67 дней, и большую часть времени — вместе с погибшими родственниками. Когда стала заканчиваться провизия (ее брали немного — всего на две недели), первым от переохлаждения и обезвоживания умер его племянник-подросток, а потом брат. Пичугин привязал их тела к лодке, чтобы потом похоронить, и обвесил судно спасательными жилетами, чтобы его могли заметить спасатели.

Сам Пичугин спасся лишь благодаря дождям, которые давали питьевую воду. Мужчина собирал воду и размачивал в ней оставшийся горох, которым питался. Когда его нашли, он был уже в полубессознательном состоянии, похудевший на 50 килограммов.

Рыбаки оказали Пичугину первую помощь, а затем его срочно доставили в реанимацию ближайшей больницы. Придя в себя, путешественник рассказал, что катамаран стал неуправляемым из-за поломки мотора, потому он не смог продолжать свой путь, а просто ждал, пока компанию найдут и спасут. Но спасти удалось лишь его одного — сейчас жизни Михаила, по словам врачей, ничто не угрожает.