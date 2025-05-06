Россиянин купил авиабилет в Турцию за миллион рублей

За эти деньги можно приобрести автомобиль Lada.

Самый дорогой авиабилет за границу на это лето обошелся россиянину дороже миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет».

По данным сервиса, турист заплатил 1 017 000 рублей за билет в Миляс, Турция. По данным «Авто.ру», за эти деньги сегодня у можно приобрести автомобиль Lada. Второе место пока занимает перелет на Шри-Ланку (Коломбо) за 978 340 рублей, третье — китайский Куньмин, 909 851 рублей. Также в топ-пять самых дорогих вошли билеты на Мальдивы (Мале) — 718 365 рублей и в Барселону — 646 017 рублей.

В прошлом году самым дорогим стал билет Мальдивы за 2 073 472 рубля. Также в рейтинг вошли Нью-Йорк (1 375 607 рублей), Майами (1 123 799 рублей), неожиданно Астрахань (798 520 рублей) и Хорватия (687 234 рублей).

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