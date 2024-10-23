Россиянин отвез питона отдыхать в Сочи на поезде

Снимок с пресмыкающимся разлетелся по социальным сетям.

Житель Санкт-Петербурга поехал на поезде в Сочи с питоном. Кадры из купе опубликованы на странице «Как там в Питере? | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На фотографиях питона можно заметить на верхней полке в купе поезда. Пресмыкающееся заботливо укутано одеялом. «Совсем уже люди ку-ку», «Человек просто взял с собой жену, что вы сразу...», «Первая поездка, в которой никто в купе не храпел — боялись спать», — шутили пользователи в комментариях.

Некоторые петербуржцы предложили другим пассажирам вызвать полицию. Другие, напротив, рассказали, что питоны умные и спокойные животные, которые крайне редко нападают на людей, потому переживать соседям было не о чем.

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В Федеральной пассажирской компании журналистам News.ru рассказали, что в поездах нельзя перевозить змей. Можно лишь неядовитых земноводных и пресмыкающихся, например, аксолотлей, лягушек, игуан или ящериц. А значит, пассажир, ехавший в Сочи с питоном, судя по всему, был нарушителем.