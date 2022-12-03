Мужчина, летевший в Новосибирск, подрался со стюардессой на борту самолета

После приземления борта дебошира доставили в полицию.

Пассажир на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск устроил дебош на борту самолета, подрался со стюардессой и попал в полицию. На протяжении полета мужчина в состоянии алкогольного опьянения мешал работе экипажа и провоцировал конфликты с пассажирами.

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«После вылета самолета и набора высоты, мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, мужчина ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Командир самолета письменно предупредил дебошира о недопустимости подобного поведения, однако тот никак не отреагировал на это. Когда борт приземлился в Новосибирске, его встретили транспортные полицейские. Задержанным оказался 42-летний житель Кемеровской области, который работал вахтовым методом на Дальнем Востоке и летел домой. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье 11.17 («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте») КоАП РФ. Он также может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее сообщалось, что россиянин на машине выехал на взлетно-посадочную полосу петербургского аэропорта «Пулково» и попросил отправить его в Африку.