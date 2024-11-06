Россиянин полетел в Петербург с детонатором в рюкзаке

Мужчина возвращался со службы и забыл про запрещенный предмет.

Россиянин пронес на борт самолета электродетонатор в рюкзаке. Он улетел с ним из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Предмет, похожий на взрыватель, в вещах пассажира заметили на пункте досмотра в Пулково. На место вызвали сотрудников полиции, которые установили, что это электродетонатор. После этого путешественника задержали и допросили.

Мужчина рассказал, что возвращался со службы из Минвод домой в Челябинск, и рейс был с пересадкой в Петербурге. И он просто забыл, что в рюкзаке лежит запрещенное к провозу в самолетах устройство. Полицейские изъяли взрывоопасный предмет для проведения проверки.

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