Россиянин попал под катер на пляже в Сочи

Водитель скрылся с места происшествия.

Россиянин попал под катер на пляже в Хостинском районе Сочи и чудом выжил. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Мужчина купался на пляже «Мыс Видный», когда в его сторону помчался катер. Водитель не рассчитал безопасное расстояние и наехал на купавшегося туриста, после чего скрылся с места происшествия.

«Я чудом остался жив, оттолкнувшись от борта и не попав под винты», — рассказал пострадавший.

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После случившегося мужчина написал заявление в полицию. О том, задержали ли водителя катера, пока не сообщается. Но следователям предстоит выяснить, был ли сам он трезв, а лодка исправна, и были ли на нее все необходимые документы.