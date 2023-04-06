Россиянин попытался выйти из летящего самолета

Мужчина хотел открыть дверь, но его остановили другие пассажиры.
Россиянин устроил дебош в самолете, летящем из Москвы в Магадан. Он попытался выйти из лайнера прямо в небе — но его остановили другие пассажиры, пишет Telegram-канал Baza.
Путешественник встал со своего места и устремился в сторону двери, чтобы открыть ее. Другие люди, летевшие вместе с мужчиной, сумели его удержать, а когда самолет приземлился, передали в руки полицейских. Они направили россиянина на процедуру медицинского освидетельствования.
В авиакомпании «Россия», самолетом которой летел дебошир, рассказали, что он вел себя буйно и агрессивно: мужчина ругался матом и наносил ущерб оборудованию самолета. Он не реагировал на замечания бортпроводников и представлял угрозу для других людей, потому члены экипажа обратились к правоохранительным органам, пишет Ura.ru.
Позже выяснилось, что мужчина — житель Мурманска. Сейчас устанавливается, был ли он болен, нетрезв или находился под воздействием каких-то веществ.
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