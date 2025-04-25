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Турист привез холеру из Индии в Подмосковье

Турист привез холеру из Индии в Подмосковье

Всех пассажиров самолета взяли под эпидемиологический контроль.

В Подмосковье врачи выявили холеру у туриста, прилетевшего из Индии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

40-летний путешественник вернулся из Индии 21 апреля. Он отдыхал один, посетил несколько городов и выезжал в Непал. Как рассказал мужчина, при этом он питался в разных кафе и пил в номере фильтрованную воду из-под крана.

Вернувшись домой, турист почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Во время исследования у пациента выявили возбудитель холеры. Сейчас состояние мужчины нормальное, его жизни ничего не угрожает.

«Специалисты Роспотребнадзора установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи). Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. Пока ни у кого из контактных симптомов заболевания нет», — добавили в ведомстве.

Холера — острая кишечная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. Она характеризуется поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока. В тяжелых случаях может привести к смерти человека. Относится к особо опасным инфекциям.

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