Россиянин пропал после дебоша в тайском баре

Мужчину забрали в полицию.

Российский турист пропал в Таиланде после дебоша в баре. Программиста из Волгограда забрали в полицию, с тех пор родственники ничего о нем не знают, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, россиянин отдыхал в Паттайе с конца марта. Он постоянно звонил матери и делился впечатлениям, но 4 апреля пропал. Как оказалось, мужчина устроил конфликт в баре, после чего его задержала полиция. После внесения залога мужчину отпустили, но затем, после звонка близким, вновь увезли в отделение. Больше о нем ничего неизвестно.

При этом, отмечается в сообщении, турист уже попадал в неприятности в Таиланде в 2023 году. Он познакомился с местной жительницей, которая добавила ему снотворное в напиток. Когда мужчина очнулся, заметил, что из его номера пропали деньги и ценные вещи. Несмотря на случившуюся ситуацию, он вновь решил отдохнуть на любимом курорте.

Реклама