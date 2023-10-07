Россиянин провез в самолете крысу – и попытался спрятать ее в трусах

Питомца заметила стюардесса.

Россиянин тайно провез в самолете крысу, а при встрече с полицейскими спрятал ее в трусах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина с грызуном летел рейсом популярного лоукостера из Москвы в Минеральные Воды. Зная, что в самолетах нельзя перевозить крыс, мужчина решил спрятать ее в карман одежды. В аэропорту ничего не заметили (мужчине удалось пройти все контрольные пункты), а вот в салоне питомца увидела стюардесса — когда пассажир достал крысу, чтобы дать ей подышать.

Бортпроводница сделала мужчине замечание и сообщила о ситуации командиру воздушного судна. Тот передал информацию о грызуне в Минеральные воды.

На выходе из самолета пассажира с грызуном встретили полицейские. Мужчина попытался убедить их, что никакой крысы у него нет, и стюардесса все перепутала. Но при осмотре питомца у него все обнаружили — оказалось, что пассажир решил спрятать его в трусах.



О дальнейшей судьбе россиянина и его крысы не сообщается. Известно лишь, что из-за ситуации с грызуном обратный рейс из Минвод в Москву немного задержали.

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