Питомца заметила стюардесса.
Россиянин тайно провез в самолете крысу, а при встрече с полицейскими спрятал ее в трусах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, мужчина с грызуном летел рейсом популярного лоукостера из Москвы в Минеральные Воды. Зная, что в самолетах нельзя перевозить крыс, мужчина решил спрятать ее в карман одежды. В аэропорту ничего не заметили (мужчине удалось пройти все контрольные пункты), а вот в салоне питомца увидела стюардесса — когда пассажир достал крысу, чтобы дать ей подышать.
Бортпроводница сделала мужчине замечание и сообщила о ситуации командиру воздушного судна. Тот передал информацию о грызуне в Минеральные воды.
На выходе из самолета пассажира с грызуном встретили полицейские. Мужчина попытался убедить их, что никакой крысы у него нет, и стюардесса все перепутала. Но при осмотре питомца у него все обнаружили — оказалось, что пассажир решил спрятать его в трусах.
О дальнейшей судьбе россиянина и его крысы не сообщается. Известно лишь, что из-за ситуации с грызуном обратный рейс из Минвод в Москву немного задержали.
Крысы могут танцевать! У них обнаружили чувство ритма
Читайте также
Россиянин провез в самолете крысу – и попытался спрятать ее в трусах
«Руководитель Хаускипинга должен вначале отработать горничной, об унитаз головой побиться»: Александр Гендельсман о российском отельном бизнесе
Где в Санкт-Петербурге сделать атмосферные фотографии
Россия в сентябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет
Новый туристический тренд: исследование своего района