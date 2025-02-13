Россиянин скатился с горки в Таиланде и умер

Мужчина ударился позвоночником о воду и получил травму.

Российский турист умер во время отдыха в Таиланде. Он получил тяжелую травму, когда скатился с аквагорки в море, пишет Telegram-канал Mash.

33-летний Андрей из Иркутской области прилетел в Таиланд и поехал на морскую прогулку к острову Ко Сак, заплатив за это три тысячи рублей. Программа включала разные развлечения на борту корабля: питание по системе «шведский стол», безлимитные напитки и водные аттракционы.

Россиянин решил скатиться с горки, установленной на судне. При спуске он сильно ударился позвоночником о поверхность воды. Мужчину забрали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он умер в реанимации. Эксперты объяснили трагедию избыточным весом туриста — более 150 килограммов. По их мнению, именно это стало причиной травмы, не совместимой с жизнью.

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