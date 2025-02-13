авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянин скатился с горки в Таиланде и умер

Россиянин скатился с горки в Таиланде и умер

Мужчина ударился позвоночником о воду и получил травму.

Российский турист умер во время отдыха в Таиланде. Он получил тяжелую травму, когда скатился с аквагорки в море, пишет Telegram-канал Mash.

33-летний Андрей из Иркутской области прилетел в Таиланд и поехал на морскую прогулку к острову Ко Сак, заплатив за это три тысячи рублей. Программа включала разные развлечения на борту корабля: питание по системе «шведский стол», безлимитные напитки и водные аттракционы.

Россиянин решил скатиться с горки, установленной на судне. При спуске он сильно ударился позвоночником о поверхность воды. Мужчину забрали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он умер в реанимации. Эксперты объяснили трагедию избыточным весом туриста — более 150 килограммов. По их мнению, именно это стало причиной травмы, не совместимой с жизнью.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025