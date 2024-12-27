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Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил

Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил

Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил. Мужчина сломал позвоночник и повредил легкое.

Российский турист сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил — но сломал позвоночник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел в конце декабря в Убуде. 34-летний Виктор пробирался к высокому водопаду, но оступился и сорвался вниз. Он получил тяжелые травмы — сломал позвоночник и пробил легкое.

Туриста забрали в местную больницу, но там, по словам мужчины, ему не оказали помощи. Врачи отказались отвечать на его вопросы и давать обезболивающие.

В итоге Виктору пришлось срочно эвакуироваться на родину — его увезли в критическом состоянии, при этом в аэропорту путешественника еще и оштрафовали на 62 000 рублей за просроченную из-за болезни визу. Теперь мужчину спасают российские врачи. 

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