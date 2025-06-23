Россиянин спас туристку из Японии на Эвересте

37-летний альпинист вытащил травмированную японку из расщелины на своих плечах.

Целая миссия по спасению развернулась на склонах Эвереста на прошлой неделе. Молодая туристка из Японии по имени Юки провалилась в ледниковый разлом неподалеку от монастыря Тенгбоче на востоке Непала.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, альпинистка получила серьезные травмы и выбраться самостоятельно не могла. Туристы вблизи наблюдали за происходящим и вызвали спасателей, но сами помочь не решались – известно, что в горах помощь другим может стоить альпинистам жизни. Однако 37-летний Александр Лоевский из России не остался в стороне и спустился в расщелину на веревке. Он положил Юки на плечо и уже вместе с ней вскарабкался на поверхность. Далее девушку уже эвакуировали в больницу на вертолете.

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Александру такой акт героизма дался непросто: после подъема он начал жаловаться на слабость – мужчина предположил, что у него обострилось иммунное заболевание. От госпитализации в Катманду Александр отказался. Он сообщил, что планирует спуститься с Эвереста через несколько дней. Предположительно, у него началась высотная болезнь.

В Непале тем временем продолжают ужесточать правила для альпинистов: с начала года туристы больше не могут совершать одиночные восхождения на вершины более 8 тыс. метров. Все альпинисты, вне зависимости от уровня подготовки, теперь обязаны нанимать профессиональных гидов – по одному на каждых двух туристов. Стоимость разрешения на восхождение на самую высокую вершину мира тоже значительно возросла в этом году.