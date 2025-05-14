Россиянин угнал в США яхту за 2,5 млн долларов

Полицейские гнались за ним полтора часа.

Россиянин угнал в США яхту за 2,5 миллиона долларов и попытался уплыть на ней на Багамы. Об этом пишет The Independent.

По данным газеты, 29-летний Николай Вилков с семьей получил убежище в США в 2022 году. Три года спустя он оказался во Флориде и украл яхту — чтобы поймать его, полиции пришлось полтора гнаться за ним по волнам. В итоге яхту загнали в мангровые заросли, где она села на мель и частично разрушилась, ущерб оценили в 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

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Россиянин не сдавался до конца: он отказался покинуть капитанскую рубку, и полицейским пришлось применить слезоточивый газ. При задержании он заявил, что не владеет английским.

Как сообщается, мигрант уже привлекал внимание правоохранителей в городе Джупитер (Флорида), где его заметили за управлением мелкого судна, застрявшего на мели. Тогда его отпустили, не заподозрив в краже. Теперь Вилков находится под арестом, ему предъявлены обвинения в угоне дорогостоящего транспорта, бегстве и сопротивлении аресту. Скорее всего, после отбытия срока Вилкова депортируют из США. Его жена и ребенок уже вернулись в Россию.