Россиянин умер в аэропорту после драки в самолете

Его избил другой пассажир рейса.
В аэропорту Минеральных Вод умер пассажир. Мужчину сильно избили в самолете, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Самолет прилетел в город Санкт-Петербурга, после чего двух пассажиров доставили в дежурную часть. Одному из них, жителю Пятигорска, стало плохо, и он умер. Командир самолета рассказали полицейским, что мужчины поссорились во время полета, и один избил другого.
Жителя Санкт-Петербурга, начавшего драку на борту, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
Женщину сняли с рейса – после голосования пассажиров
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