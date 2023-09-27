Россиянин умер в аэропорту после драки в самолете

Его избил другой пассажир рейса.

В аэропорту Минеральных Вод умер пассажир. Мужчину сильно избили в самолете, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Самолет прилетел в город Санкт-Петербурга, после чего двух пассажиров доставили в дежурную часть. Одному из них, жителю Пятигорска, стало плохо, и он умер. Командир самолета рассказали полицейским, что мужчины поссорились во время полета, и один избил другого.

Жителя Санкт-Петербурга, начавшего драку на борту, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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