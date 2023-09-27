авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
HAVAL – Компас России
HAVAL – Компас России

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
HAVAL – Компас России
HAVAL – Компас России

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянин умер в аэропорту после драки в самолете

Фото: Unsplash

Его избил другой пассажир рейса.

В аэропорту Минеральных Вод умер пассажир. Мужчину сильно избили в самолете, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Самолет прилетел в город Санкт-Петербурга, после чего двух пассажиров доставили в дежурную часть. Одному из них, жителю Пятигорска, стало плохо, и он умер. Командир самолета рассказали полицейским, что мужчины поссорились во время полета, и один избил другого.

Жителя Санкт-Петербурга, начавшего драку на борту, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023