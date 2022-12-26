Россиянин упал в туалете самолета и засудил авиакомпанию

Пассажир потребовал от Utair полмиллиона рублей, но она отказала ему.
Россиянин упал в туалете самолета во время турбулентности и засудил авиакомпанию. Об этом Ura.ru сообщили в суде Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Мужчина летел из Москвы в Сургут рейсом авиакомпании Utair. Когда он решил пойти в туалет, лайнер попал в зону турбулентности, и его начало сильно трясти. В итоге пассажир упал на пол и получил травмы.
Пострадавший направил руководству авиакомпании претензию, попросив выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Utair ответила отказом, сославшись на внезапность начавшейся турбулентности, и начислила на счет мужчины 600 миль.
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Обиженный пассажир обратился с аналогичным иском в суд. Судья принял решение удовлетворить запрос частично, выплатив ему 30 000 рублей и оштрафовав Utair на 15 000 рублей. Кроме того, перевозчика обязали оплатить все судебные расходы — 10 000 рублей.
Почитайте о другом странном конфликте интересов во время поездки – мужчину оштрафовали за то, что он слишком резко откинул спинку кресла в поезде.
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