Турист забрался на камчатский вулкан и оставил там детей

Теперь его проверяет полиция.

Россиянин решил подняться с маленькими детьми на Авачинский вулкан на Камчатке. Но в какой-то момент решил оставить их одних на высоте 1500 метров, говорится в Telegram-канале УМВД России по Камчатскому краю.

42-летний житель Елизовского района приехал на вулкан со своими детьми в возрасте четырех и шести лет. Они были полностью экипированы для похода, у них были рации для связи.

Когда все трое поднялись на высоту около 1500 метров, мужчина оставил малышей на тропинке в поле зрения и пошел дальше один, чтобы проверить безопасность пути. В это время дети привлекли внимание других туристов совершавших восхождение — и те обратились в полицию.

Теперь сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елизовскому району проверяют семью. И выясняют, насколько ситуация на вулкане была опасной для малышей.

Реклама

Авачинский вулкан — один из самых популярных вулканов Камчатки. Благодаря довольно пологим склонам, он стал местом для массовых восхождений. Маршруты восхождения на него считаются одними из самых простых на полуострове. Высота вулкана — 2741 метр, он действующий, последний раз извергался в 2008 году.