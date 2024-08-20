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Россиянин залез в багажный отсек самолета и пытался улететь

Фото: Unsplash

Мужчина решился на такой поступок, когда опоздал на посадку

Россиянин опоздал на посадку и от отчаяния забрался в багажный отсек самолета. Правда, мужчина перепутал лайнеры и по ошибке проник в соседний, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 19 августа в аэропорту Домодедово. 41-летний Андрей собирался улететь из Москвы в Новокузнецк, но опоздал на свой рейс. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321 и залез в багажный отсек — правда, другого самолета, который должен был вылететь в Норильск.

Нарушителя заметили сотрудники авиакомпании. Они передали мужчину полицейским, а вылет самолета пришлось задержать на час. Правоохранителям пришлось проводить дополнительную проверку на борту, но ничего подозрительного там больше не нашли.

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