Россиянина депортировали с Бали из-за поста в соцсетях

Мужчина просто хотел сдать свободную комнату на своей вилле.

Власти острова Бали депортировали россиянина, разместившего в соцсети объявление о поиске соседа на виллу. Об этом сам мужчина рассказал в интервью порталу «Бали форум».

По словам Сергея Коновалова, он прилетел на Бали перед Новым годом и заселился с друзьями в четырехкомнатную виллу. Одна из комнат в доме оставалась свободной, потому турист решил поискать в нее жильца и написал об этом.

«В это же время я отдал паспорт на продление визы по прибытии, так совпало. И вдруг звонит агент мой и говорит: тебя ждут в офисе миграционной службы для интервью. Я удивился: а в чем, собственно, дело? И мне агент пересылает скрины моего объявления», — рассказал Коновалов.

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Как оказалось, туриста заподозрили в незаконном риелторстве. Причем офицеров беспокоил не процент от сдачи, а само объявление, которое считалось рекламным. По законам Индонезии, маркетинговые услуги относятся к средству заработка, а рабочей визы у мужчины не было.

Три дня спустя Коновалова депортировали — россиянин взял билеты на родину через Куала-Лумпур. Однако из Малайзии он решил отправиться в Таиланд.