Россиянина депортируют с Бали за голое фото на священном вулкане

Блогер сделал снимок на горе и разместил его в соцсетях.

Российского туриста депортируют с Бали за фотографию на вулкане Агунг, который местные жители считают священным местом. На снимке мужчина стоит на горе со спущенными штанами, пишет газета Jakarta Post.

Блогер по имени Юрий приехал на Бали по туристической визе и решил посетить знаменитый вулкан, причем сделал это без регистрации, нарушив правила. На Агунге россиян зачем-то оголил ягодицы и сделал снимок, который выложил в соцсетях. Балийцы, увидевшие кадр, раскритиковали туриста и пожаловались на него.

После этого блогер удалил фото и снял видео с извинениями.

«Моим действиям нет оправдания. Единственное, что привело к тому, что произошло, — это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — сказал он.

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Однако это не помогло: мужчину решили депортировать. Более того, его включили в черный список, и теперь он не сможет вернуться в Индонезию как минимум полгода. Местные власти обвинили его в нарушении норм закона и неуважении к культуре острова.

В конце марта иммиграционная служба Бали объявила, что будет следить в соцсетях за приехавшими на остров иностранцами, в том числе, россиянами. 20 марта власти острова депортировали четырех человек, в том числе, двух россиян, которые оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом без официального разрешения.

Извержение вулкана Агунг, Бали Фото: Евгений Ивков / фотохостинг rtraveler.ru