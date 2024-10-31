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Россиянину дали условный срок за фотографию женщины в Стамбуле

Фото: Unsplash.com

Она обвинила туриста в сексуальных домогательствах.

В Турции суд вынес приговор россиянину, который сделал фото прохожей девушки в метро Стамбула. Об этом пишет интернет-газета «Фонтанка».

В начале сентября петербуржец Валентин вместе с женой Дарьей отдыхали в Стамбуле. Когда они ехали уже ехали в метро в аэропорт, чтобы вылетать домой, россиянин решил сделать снимок, и в кадр случайно попала местная жительница. Она подала на туриста заявление в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах.

В итоге Валентина задержали. И в октябре он получил за снимок условный срок — 1 год и 8 месяцев. Его жена Дарья рассказала, что россиянина перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны выслать на родину.

«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — поделилась она с журналистами.

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