Россиянина задержали на Бали за драку из-за байка

Турист жестоко избил парковщика.

Российского туриста задержали на острове Бали за драку с парковщиком. Тот подвинул его неправильно припаркованный байк, пишет Detik Bali.

По данным портала, 25-летний россиянин по имени Максим отдыхал у популярного пляжа Келингкинг. Турист приехал туда на мотоцикле и оставил его в неположенном месте. 24-летний парковщик, заметив это, решил подвинуть байк. Поступок балийца возмутил россиянина, он напал на него и, по словам очевидцев, избил «до крови».

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Свидетели произошедшего сразу обратились в полицию, и сотрудники вскоре задержали дебошира. Что ему грозит за драку, пока неизвестно. По данным местных властей, он проживал на Нуса-Пенида еще с июня прошлого года.