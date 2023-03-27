Россиянина задержали на таможне из-за монет со свастикой

Мужчина пытался ввезти их в страну из Эстонии.

Россиянина задержали на Кингисеппской таможне за то, что он тайно пытался пронести монеты с нацистской символикой через пешеходный пункт пропуска Ивангород. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Россиянин приехал на пограничный пункт Ленинградской области из Эстонии. В рюкзаке с вещами он спрятал черный пакет с незадекларированными монетами стран Европы и Азии конца XIX века. Однако во время досмотра пакет привлек внимание сотрудников таможни.

«Всего там было 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», — рассказали в ФТС.

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В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов» в России запрещено использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Сам мужчина заявил, что просто коллекционирует моменты и продавать их не собирался. Он добавил, что не знал об ограничениях на ввоз вещей со свастикой и том, что предметы нумизматики нужно декларировать.

Монеты у туриста изъяли. Их направили на экспертизу, а самому мужчине грозит возбуждение дела об административном правонарушении.