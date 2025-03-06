Россиянина задержали за попытку прорваться в кабину пилота самолета

Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Пассажира российского самолета задержали за попытку пробраться в кабину пилота. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в начале марта на рейсе из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета 39-летний мужчина неожиданно вскочил с места и, ругаясь матом и расталкивая людей, побежал по проходу в направлении кабины пилотов. Затем он попробовал прорваться к ним.

Успокаивать дебошира пришлось буквально всем салоном. Сначала его пытались остановить члены экипажа, затем к ним присоединились другие пассажиры. Мужчина в ответ начал с ними драться.

В итоге самолет благополучно долетел в Пулково, и там дебошира передали сотрудникам полиции. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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