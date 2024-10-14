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Россиянка бросила младенца в туалете аэропорта в Анталье

Фото: Unsplash

Она пыталась улететь домой без ребенка.

Россиянка бросила своего младенца в туалете аэропорта в Анталье и попыталась улететь в Москву. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Туристка приехала в аэропорт с малышом и подругой. Она зашла в туалет для инвалидов, оставила там ребенка и побежала на паспортный контроль. Однако младенца сразу нашла уборщица, которая позвонила в службу безопасности аэропорта.

В итоге россиянкам не удалось вернуться домой — обеих задержали полицейские, которые сейчас выясняют все обстоятельства ситуации. А младенца доставили в больницу, где он находится под присмотром врачей. 

Что ждет туристку в Турции, пока не известно. В России она могла бы понести ответственность по статье УК РФ «Оставление в опасности» — за это ей грозило бы до года колонии.

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