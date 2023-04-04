Россиянка избила таксиста на отдыхе в Бразилии и попала в новости

Водитель попросил ее не курить в машине.

Россиянка избила таксиста на отдыхе в Бразилии и попала в выпуск новостей. Водитель снял выходку девушки на видео, которое показали в сюжете телеканала SBT.

Инцидент произошел в городе Рио-де-Жанейро. Водитель такси заметил, что иностранка, севшая к нему в машину, начала сворачивать самокрутку с подозрительным содержимым. Таксист попросил ее перестать делать это, но туристка его проигнорировала. Тогда бразилец стал снимать пассажирку на видео — россиянка сначала попыталась спрятаться за сиденьем, а затем принялась бить водителя кулаками и ругаться матом.

Тогда таксист попросил девушку выйти из машины, но та отказалась и показала ему неприличный жест. В конце ролика россиянка снова принялась бить водителя и выхватила у него смартфон. Впрочем, таксисту удалось забрать свой гаджет, после чего он выложил ролик в сеть.

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