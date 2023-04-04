авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Мартовский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Мартовский фототурнир: Встречайте победителей!
Мартовский фототурнир: Встречайте победителей!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянка избила таксиста на отдыхе в Бразилии и попала в новости

Фото: Unsplash

Водитель попросил ее не курить в машине.

Россиянка избила таксиста на отдыхе в Бразилии и попала в выпуск новостей. Водитель снял выходку девушки на видео, которое показали в сюжете телеканала SBT.

Инцидент произошел в городе Рио-де-Жанейро. Водитель такси заметил, что иностранка, севшая к нему в машину, начала сворачивать самокрутку с подозрительным содержимым. Таксист попросил ее перестать делать это, но туристка его проигнорировала. Тогда бразилец стал снимать пассажирку на видео — россиянка сначала попыталась спрятаться за сиденьем, а затем принялась бить водителя кулаками и ругаться матом.

Тогда таксист попросил девушку выйти из машины, но та отказалась и показала ему неприличный жест. В конце ролика россиянка снова принялась бить водителя и выхватила у него смартфон. Впрочем, таксисту удалось забрать свой гаджет, после чего он выложил ролик в сеть.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023