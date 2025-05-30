Россиянка на Шри-Ланке заразилась лихорадкой чикунгунья

Она тяжело переносит вирус.

Отдыхающая на Шри-Ланке россиянка заразилась опасной лихорадкой чикунгунья. У туристки температура 40 и сильные боли в суставах, пишет Telegram-канал SHOT.

Девушка рассказала журналистам, что у нее уже три дня держится температура, а суставы «болят так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос». Путешественница приехала на курорт, чтобы пройти систему оздоровления аюрведа, но почти сразу подхватила лихорадку.

Россиянка обратилась к местным врачам — те сначала заявили, что у нее обычная простуда, и предложили лечиться парацетамолом. Но девушка решила сдать анализ на чикунгунью и получила положительный результат.

В конце мая на Шри-Ланке произошла вспышка опасной инфекции, ставшая самой активной за последние 20 лет. Вирус передается через укусы зараженных комаров – в основном видами Aedes aegypti и Aedes albopictus.

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Что такое лихорадка чикугунья? Лихорадка чикунгунья — это острое вирусное заболевание. Основные симптомы: внезапное повышение температуры (до 39–40 °C), сильные боли и воспаление в суставах (особенно кистей и стоп), головная боль, мышечные боли, слабость, сыпь, иногда тошнота и рвота. Суставные боли могут сохраняться неделями или даже месяцами, у части пациентов — до полугода и дольше. Прогноз в большинстве случаев благоприятный: летальные исходы крайне редки, осложнения чаще возникают у пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно, но у некоторых пациентов возможен переход в хроническую форму с длительными болями в суставах.