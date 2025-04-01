Россиянка наглоталась успокоительных в самолете и чуть не умерла

Ее отвезли в больницу с острым отравлением.

Россиянка чуть не умерла, наглотавшись сильных успокоительных в самолете перед вылетом из Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, женщине стало плохо уже в полете на борту Airbus A319 авиакомпании «Аврора», следовавшего в Южно-Сахалинск. Она не могла встать с места и двигаться, поэтому на борт вызвали медиков. Оказалось, что пассажирка приняла сразу десять таблеток сильного транквилизатора и десять таблеток от эпилепсии. В такой дозировке лекарства могли привести к коме и летальному исходу.

Помощь женщине оказали уже по прибытии в Южно-Сахалинск. Ее встретила бригада «скорой» и отвезла в больницу с диагнозом «острое отравление анксиолептиками». Сейчас жизни тревожной пассажирки ничего не угрожает.

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