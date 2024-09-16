Россиянка отсудила у МВД полмиллиона из-за ошибки в загранпаспорте

Женщина не смогла улететь в путешествие.

Жительница Челябинской области отсудила у МВД более 500 тысяч рублей за ошибки в загранпаспорте, из-за которой её семья не смогла улететь в отпуск, пишет Ura.ru.

В январе россиянка с сыном пыталась улететь отдыхать в Таиланд из Екатеринбурга. Однако их не выпустили из страны из-за того, что в документе была ошибка. Женщина не смогла воспользоваться туром и подала на МВД в суд.

«Суд частично удовлетворил требования о взыскании. В пользу женщины взыскано: ущерб на сумму 465 000 рублей, компенсация морального вреда — 30 000 рублей, а также расходы на представителя и госпошлину», — рассказали журналистам в суде.

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Россиянка требовала большую сумму, чем получила. В качестве компенсации морального вреда она просила 100 тысяч рублей, но суд удовлетворил сумму в три раза меньше. Но зато ей возместят госпошлину и услуги адвоката — 30 000 рублей.

Представители УМВД по Озерску, где женщина делала документы, не признали свою вину. Они заявили, что россиянка сама не заметила ошибки, получая паспорта. При этом она могла отказаться от тура до его начала, потребовав возврат средств от туроператора, или же переоформить паспорт на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. Другой вариант, который озвучили в полиции, — ее муж мог просто полететь один.