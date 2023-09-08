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№ 3(7)

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Russian Traveler №3(7) 2023
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Премия Russian Traveler Awards 2023

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Россиянка отсудила у отеля 45 000 рублей за неубранный номер

Фото: Unsplash

Она заплатила за проживание там более 300 000 рублей.

Россиянка отсудила 45 000 рублей у известного отеля в Сочи. Об этом говорится на сайте Забайкальского краевого суда.

В августе прошлого года туристка из Читы прилетела в Сочи отдохнуть с семьей. На курорте она сняла номер в популярном гостиничном комплексе. Однако отдых там не устроил гостью: по ее словам, в номере не убирались по графику и редко меняли постельное белье, шторы, ковры и обои там были грязными, а дверь в комнату — сломанной. Полотенца, которые туристам выдавали в бассейне, оказались дырявыми и с пятнами, а сам бассейн показался женщине «не соответствующим санитарным нормам».

Гостья отеля предъявляла сотрудникам устные и письменные претензии, но их проигнорировали. Тогда россиянка обратилась в суд и потребовала взыскать с гостиницы полную стоимость проживания (342 000 рублей), компенсировать моральный вред и обязать гостиницу выплатить штраф.

В результате ей удалось отсудить у отеля 45 000 рублей, из которых 30 000 были — за моральный вред, а 15 000 — за несоблюдение требований потребителя.

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