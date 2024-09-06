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Россиянка привезла из Дубая исчезающий вид кораллов

Фото: KLMircea / Flickr

Таможенники аэропорта Кольцово остановили женщину с ценным грузом во время прохождения «зеленого коридора».

Жительница Челябинска была остановлена в аэропорту города Екатеринбурга во время попытки пронести через таможню редкий вид кораллов, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. 

Таможенники изъяли все 25 ценных «сувениров» и отправили их на экспертизу. Оказалось, что все серо-белые экземпляры принадлежат к отряду Мадрепоровые. По международной конвенции СИТЕС, подобные кораллы находятся в перечне видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

Фото: Пресс-служба Челябинской таможни

Против женщины возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Её ждёт штраф – его размер будет зависеть от объявленной стоимости кораллов. 

«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», – пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

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