Россиянка привезла из Дубая исчезающий вид кораллов

Таможенники аэропорта Кольцово остановили женщину с ценным грузом во время прохождения «зеленого коридора».
Жительница Челябинска была остановлена в аэропорту города Екатеринбурга во время попытки пронести через таможню редкий вид кораллов, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Таможенники изъяли все 25 ценных «сувениров» и отправили их на экспертизу. Оказалось, что все серо-белые экземпляры принадлежат к отряду Мадрепоровые. По международной конвенции СИТЕС, подобные кораллы находятся в перечне видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.
Против женщины возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Её ждёт штраф – его размер будет зависеть от объявленной стоимости кораллов.
«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», – пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Боровик.