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Россиянка привезла с пляжа в Индии радиоактивный песок

Фото: ФТС России

радиоактивный вулканический песок

Туристка хотела использовать его для изготовления косметики.

Россиянка привезла из Индии радиоактивный вулканический песок. Женщину задержали в аэропорту Внуково, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Таможенники остановили 42-летнюю туристку при прохождении зеленого коридора. Система радиационного контроля «Янтарь» нашла в ее багаже вещество, которое в 11 раз превышало радиационный фон.

Этим веществом оказался вулканический черный песок с содержанием природного радионуклида — тория-232. Путешественница пояснила, что собрала его на берегу Индийского океана, сложила в пакетик и привезла домой, чтобы использовать для изготовления косметики. Об опасности черного песка женщина не знала.

Вещество изъяли и поместили в специальное изолированное помещение.

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