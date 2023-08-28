Россиянка пропала во время дайвинга в Египте

Женщину не могут найти третьи сутки.

Российская туристка пропала во время дайвинга в Египте. Женщину уже третьи сутки ищут спасатели, пишет Telegram-канал SHOT.

Кристина из Санкт-Петербурга отдыхала в Египте вместе с мужем Юрием. В субботу пара решила заняться дайвингом и погрузиться в популярном месте — у острова Гифтун неподалеку от Хургады. Всего в группе, куда входили россияне, было 27 человек. Нырнуть решили девять опытных дайверов, но вернулись только восемь из них. Кристина пропала.

Гиды, отвечавшие за погружение, утверждают, что пара превысила разрешенную глубину и погрузилась в море на 110 метров. Юрий почувствовал себя плохо и поднялся, а Кристина продолжила погружение.

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В поисках россиянки участвуют три лодки со спасателями, но они почти уверены, что женщина погибла. Юрий обратился к губернатору Хургады и попросил отправить на место вертолет. В России супругов ждут четверо детей.