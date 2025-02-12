Россиянка пыталась провезти под одеждой драгоценности на 56 млн рублей

Женщина везла ценный груз из Турции.

В аэропорту Сочи задержали россиянку за попытку провезти в страну контрабандой ювелирные изделия на сумму 56 миллионов рублей.

Среди обнаруженных ценностей – кольца, серьги, браслеты и подвески таких известных брендов, как Cartier и BVLGARI весом около 6,5 кг. Женщина спрятала часть украшений в сумке, а часть – в поясном бандаже под одеждой и пыталась пронести их через «зеленый коридор». На таможенном пункте досмотра её остановили.

Экспертиза показала, что обнаруженные изделия изготовлены из золота 750, 585 и 500 проб и имеют вставки из бриллиантов, жемчуга, фианитов и других драгоценных камней.

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ФТС России / Telegram-канал

Россиянка свою вину не признала – по её словам, почти 1600 ювелирных предметов она везла из Турции по просьбе подруги и должна была отдать их в Сочи третьему лицу. УФСБ России по Краснодарскому краю начали расследование инцидента. Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров. Ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Подобные инциденты, где путешественники утверждают, что не знали о необходимости декларировать товары, на российской границе не редкость. Недавно в Домодедово у россияна конфисковали таблетки от кашля, которые в России считаются содержащими наркотическое вещество. Теперь ему может грозить до 20 лет в тюрьме.