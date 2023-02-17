Россиянка пыталась вывезти в ОАЭ янтарь на 4 млн рублей. Что ей за это будет?

Женщину задержали на территории аэропорта Домодедово.

В аэропорту Домодедово у пассажирки нашли пакеты с янтарем на 4 000 000 рублей. Девушка пыталась вылететь с ними в ОАЭ, сообщает пресс-служба ФТС России.

Россиянка попалась таможенникам во время прохода через «зеленый» коридор. В чемодане туристки заметили шесть пакетов, наполненных расфасованными золотистыми бусинами. Эксперты пришли к выводу, что это была коммерческая партия, не предназначенная для личного пользования.

Девушку задержали и возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ (максимальное наказание — до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей). Во время его расследования выяснилось, что россиянка действовала не одна — полицейские устанавливают ее сообщников.

иъзятый янтарь Фото: ФТС России

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Что такое «зеленый» коридор? В зоне таможенного контроля есть два коридора — зеленый и красный. В красный отправляются граждане, которым надо задекларировать товары (если они, к примеру, выше разрешенной стоимости). Через зеленый идут путешественники, которым нечего декларировать. Но у них (как случилось с женщиной с янтарем) все равно могут проверить багаж.

В январе в Шереметьево задержали россиянина, прилетевшего из Турции с часами за 3 000 000 рублей. Его тоже остановили на территории «зелёного» коридора: во время таможенного контроля выяснилось, что турист пытался провезти в своем багаже наручные часы швейцарской марки Breguet в фирменной упаковке. Мужчине грозит уголовное дело о контрабанде.