Россиянка с панической атакой задержала вылет самолета на 1,5 часа

Как справиться с паникой на борту?

Бывшая стюардесса и психолог Анна Корякина рассказывала Russian Traveler, как справиться с паникой на борту. Во-первых, до полета можно почитать о техническом устройстве самолета — и убедиться, что этот вид транспорта безопасен. Во-вторых, в самолет можно взять что-то, что может вас расслабить: например, книгу, планшет со скачанным любимым фильмом или музыкой.

Во время полета можно пробовать медленно и глубоко дышать (есть специальная техника «квадрат»: вдох на четыре счета, пауза на четыре счета, выдох на четыре счета и снова пауза). Или попробовать технику «заземление»: ощутить свои стопы на полу самолета и понять, что под вами есть твердая опора. Мозгу будет проще справиться с мыслями о том, что вы летите.

Но в случае, если у человека возникают панические атаки, лучше не бороться с ними самому, а обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.