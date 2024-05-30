Россиянка с панической атакой задержала вылет самолета на 1,5 часа

Девушку пришлось снять с рейса и лететь без нее.
В Санкт-Петербурге вылет самолета задержали на полтора часа из-за пассажирки с панической атакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По данным канала, самолет Airbus A320 авиакомпании «Россия» готовился к рейсу в Новосибирск из аэропорта Пулково. Пилоты уже запустили двигатели, вырулили на взлетно-посадочную полосу и были готовы перевести РУДы (рычаги управления двигателями) во взлетный режим, как вдруг к ним обратились бортпроводники.
«От них поступил доклад о женщине с аэрофобией, которая сильно перенервничала, и ее внезапно охватил приступ панической атаки. Успокоить испугавшуюся пассажирку кабинный экипаж не смог. Пилоты приняли решение вернуться на стоянку и снять девушку с рейса», — говорится в сообщении.
После этого самолет с полуторачасовой задержкой вылетел в новосибирский аэропорт Толмачево. Обратный рейс в итоге тоже пришлось задержать на полтора часа.
Как справиться с паникой на борту?
Бывшая стюардесса и психолог Анна Корякина рассказывала Russian Traveler, как справиться с паникой на борту. Во-первых, до полета можно почитать о техническом устройстве самолета — и убедиться, что этот вид транспорта безопасен. Во-вторых, в самолет можно взять что-то, что может вас расслабить: например, книгу, планшет со скачанным любимым фильмом или музыкой.
Во время полета можно пробовать медленно и глубоко дышать (есть специальная техника «квадрат»: вдох на четыре счета, пауза на четыре счета, выдох на четыре счета и снова пауза). Или попробовать технику «заземление»: ощутить свои стопы на полу самолета и понять, что под вами есть твердая опора. Мозгу будет проще справиться с мыслями о том, что вы летите.
Но в случае, если у человека возникают панические атаки, лучше не бороться с ними самому, а обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.
Как справиться с аэрофобией? Рассказывает стюардесса и психолог
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